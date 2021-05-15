كاريزما وأنوثة على الرغم من التغيير الكبير في شكلها.. هكذا أصبحت ملكة جمال لبنان للعام 2000 (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان للعام 2000 ساندرا رزق عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بفستان زهري اللون وبكامل أنانقتها وأنوثتها.

A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

وغالباً ما تشارك ساندرا جمهورها بمجموعة من الصور التي تنشرها عبر حسابها، ويبدو من خلالها التغيير الدائم في شكلها، حيث يقارن المتابعون بين شكلها عندما تم انتخابها ملكة على عرش لبنان وبين إطلالاتها اليوم.

وكانت ساندرا احتفلت منذ فترة بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور لها والفيديوهات.