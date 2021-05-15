فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تنشر مقطعا من 2020 وتعلّق: "هلفيديو بيقتلني".. و"فان" صافي مركونة في جبيل (صورة)

Lebanon 24
15-05-2021 | 14:45
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بعبارة "بيقتلني هلمشهد" أعادت الممثلة نادين نسيب نجيم نشر مقطع من مسلسل "2020" الذي حقق إنتشاراً جماهيراً واسعاً، من بطولة نجيم والنجم قصي خولي.

ونشرت الفيديو عبر حسابها على "تويتر"، وهي تقول فيه لـ"صافي": "بعد ما أكلنا كاتو". 

بيقتلني هل مشهد https://t.co/8zx9isXfIt

كذلك تفاعلت نادين مع تغريدة لاحد المتابعين نشر من خلالها صورة لـ"فان" يشبه ذلك الذي كان يقوده قصي خولي في المسلسل، وعلّق بالقول: "وهيدي فان صافي الديب مصفوفة عنا بجبيل". وأعادت نادين نشر التغريدة.

وهيدي فان #صافي_الديب مصفوفة عنا ب #جبيل هيدا اخبار للعميد غسان والنقيب سما
شكلو صافي نهنكم عالآخر رح ننطر الجزء التاني و نشوف إذا مات أو بعدو عيش #يا_عفو_الله @nadinenjeim @kosai1khauli @C_lebbos @wissamsaliba24 @youssefhactor @NadineJaber @CedarsArt @PhilippeAsmar pic.twitter.com/mHOxRanEop

المصدر: "رصد" لبنان 24
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