نادين نسيب نجيم تنشر مقطعا من 2020 وتعلّق: "هلفيديو بيقتلني".. و"فان" صافي مركونة في جبيل (صورة)

بعبارة "بيقتلني هلمشهد" أعادت الممثلة نادين نسيب نجيم نشر مقطع من مسلسل "2020" الذي حقق إنتشاراً جماهيراً واسعاً، من بطولة نجيم والنجم قصي خولي.

ونشرت الفيديو عبر حسابها على "تويتر"، وهي تقول فيه لـ"صافي": "بعد ما أكلنا كاتو".

بيقتلني هل مشهد https://t.co/8zx9isXfIt

— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 14, 2021

كذلك تفاعلت نادين مع تغريدة لاحد المتابعين نشر من خلالها صورة لـ"فان" يشبه ذلك الذي كان يقوده قصي خولي في المسلسل، وعلّق بالقول: "وهيدي فان صافي الديب مصفوفة عنا بجبيل". وأعادت نادين نشر التغريدة.

وهيدي فان #صافي_الديب مصفوفة عنا ب #جبيل هيدا اخبار للعميد غسان والنقيب سما

شكلو صافي نهنكم عالآخر رح ننطر الجزء التاني و نشوف إذا مات أو بعدو عيش #يا_عفو_الله @nadinenjeim @kosai1khauli @C_lebbos @wissamsaliba24 @youssefhactor @NadineJaber @CedarsArt @PhilippeAsmar pic.twitter.com/mHOxRanEop