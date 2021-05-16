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فنون ومشاهير
طوني عيسى يتحضر لزفافه.. من هي سعيدة الحظّ؟
Lebanon 24
16-05-2021
|
03:30
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يتحضر الممثل طوني عيسى ليدخل القفص الذهبي ويحتفل بزفافه قريباً وخلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر مقربة من عيسى لموقع "لها" ان العروس من خارج الوسط الفني، وبأن الزواج سيكون كنسياً بأجواء ضيقة وبحضور العائلتين فقط بسبب إجراءات كورونا المفروضة، واختار شقيقه ليكون إشبينه.
وبحسب الموقع، يعيش عيسى منذ فترة علاقة حب قوية مع شابة من الطائفة مختلفة عنه، الا ان حبهما لم يمنعهما من استكمال حياتهما معاً ويتزوجا كنسياً في وقت قريب خلال الصيف وسيسكنان في بلدته عمشيت.
وكان النجم اللبناني أكد في لقاء سابق أن خطيبته علوية وهي من عائلة مترابطة جداً وقد تعلّم منها جميع الأمور المميزة وهي تحترم ديانته كثيراً وهو يحترم هذا الامر بها.
المصدر: لها
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