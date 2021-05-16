فنون ومشاهير

" زغرتا مبارح بكرا " في موسم جديد مع روبير فرنجية

Lebanon 24
16-05-2021 | 08:00
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بعد أن قدم الاعلامي روبير فرنجية من اعداده على شاشة "zgharta chanel" التابعة لرعية اهدن - زغرتا عشر حلقات من برنامج فني - ثقافي عرضت الصيف الماضي ولاقت استحساناً ومتابعة لاسيما في صفوف الجاليات الاغترابية بدأ بتصوير الموسم الثاني منتقلاً من طاحونة ضفاف نهر المرداشية زغرتا الى متحف يوسف بيك كرم .

الحلقات السبع استضاف فيهم فرنجية السوبرانو لارا حوخدار  - الممثلة والمخرجة ميرانا النعيمي - الشاعر فوزي يمين - الشاعر الزجلي شيبان سعادة - المخرج طلال الدرجاني - الموسيقي جوني فنيانوس - المطربة المعتزلة نعيمة ابراهيم مع المايسترو بسام بادور . 

وقدم ربورتاجات كتحية وفاء لمدير عام وزارة الاعلام الاسبق رامز الخازن وامير الناي سركيس باسيم والاخوين النعيمي والممثل جان خضير والدبيك الاهدني فوزي الجعيتاني .

كذلك سلط الضؤ على فنانين واعلاميين ومخرجين من جذور زغرتاوية مثل المخرج جورج شمشوم والممثل والمخرج كارلوس شاهين والصحافي انور حرب والعازف ربيع الشدراوي الى تقارير مع شعراء بارزين في قصائد اهدنية واضاءات على الدبكة الهدنانية .

يذكر ان البرنامج يعرض مساء كل جمعة عند التاسعة والربع، عبر "Zgharta channel" وعبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمحطة.

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