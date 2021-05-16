فنون ومشاهير

بعد 6 سنوات في قناة MTV.. هذا ما أعلنه رالف ضومط (صورة)

Lebanon 24
16-05-2021 | 04:38
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أعلن الصحافي رالف ضومط عن إنضمامه الى فريق عمل مقدمي النشرات المسائية في قناة MTV أمس السبت.

وغرّد ضومط عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "سعيد بإعلان انضمامي الى فريق عمل مقدمي النشرات المسائية في الـMTV انطلاقا من الليلة، على أن أتابع عملي في المحطة كمراسل ومقدم لنشرات الصباح والظهيرة... تغيير جديد على أبواب عامي السادس في التلفزيون".

 

سعيد بإعلان انضمامي الى فريق عمل مقدمي النشرات المسائية في ال @MTVLebanonNews انطلاقا من الليلة، على أن أتابع عملي في المحطة كمراسل ومقدم لنشرات الصباح والظهيرة ... تغيير جديد على أبواب عامي السادس في التلفزيون. 💙 pic.twitter.com/hFP1Kahtz3

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