كورونا يهزم فنانة جديدة.. وهذا ما قالته لجمهورها قبل وفاتها

توفيت الفنانة المصرية نادية العراقية، الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ57 عاما، وذلك وفق ما أعلنته ابنتها مي محروس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية وفاة والدتها داعية لها بالرحمة، مطالبة محبيها وجمهورها بالترحم عليها قائلة: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
واشتهرت الفنانة نادية العراقية بأنها من الفنانين الحرصين بشكل دائم على التواصل مع جمهورها عبر حسابها على فيسبوك، ويوم 30 نيسان الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا، نشرت تحذيرا لجمهورها من الفيروس.