فنون ومشاهير

كورونا يهزم فنانة جديدة.. وهذا ما قالته لجمهورها قبل وفاتها

Lebanon 24
16-05-2021 | 09:17
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توفيت الفنانة المصرية نادية العراقية، الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ57 عاما، وذلك وفق ما أعلنته ابنتها مي محروس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية وفاة والدتها داعية لها بالرحمة، مطالبة محبيها وجمهورها بالترحم عليها قائلة: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واشتهرت الفنانة نادية العراقية بأنها من الفنانين الحرصين بشكل دائم على التواصل مع جمهورها عبر حسابها على فيسبوك، ويوم 30 نيسان الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا، نشرت تحذيرا لجمهورها من الفيروس.


وكتبت الفنانة حينها: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد..مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء بيجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وكتبت نادية العراقية في منشور سابق قبل الإصابة بفيروس كورونا: "العناية المركزة هي عنبر الموت والحد الفاصل بين الحياة والقبر.. يوضع فيها المريض على جهاز تنفس يعطي الأكسجين وينفخ الرئتين بسبب توقف كل الأعضاء إلا عضلة القلب ويسمى الموت الإكلينيكي.. المخ ميت والقلب عايش.. وحالات نادرة تعود للحياة بعد غيبوبة".

وتابعت: "بقدرة الله سبحانه يكون المريض داخل نفق مظلم جدا لكنه يسمع من حوله، لذا يجب محادثته وبث الاطمئنان فيه وتذكيره بربه ونصحه بأن يفتش على الضوء آخر النفق ليرحل بسلام".

المصدر: سكاي نيوز
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