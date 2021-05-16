فنون ومشاهير

أحلام مصدومة

Lebanon 24
16-05-2021 | 18:00
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صدمت النجمة الخليجية أحلام عند مشاهدتها فاتورة هاتفها الخلوي الكبيرة، أثناء الكشف عنها في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وشعرت أحلام بالصدمة لثوان معدودة بعد أن قدم لها مقدم برنامج "كاربول كاريكوي"، وسام بريدي، المذاع على قناة تلفزيون دبي فاتورة هاتفها في لقاء حدث على عدة مراحل، منها أثناء جولة في السيارة.

وكشف بريدي قيمة فاتورة هاتف أحلام، حيث بلغت في ثلاثة أيام مبلغ 3 آلاف دولار، أي كل يوم ألف دولار.


وقالت أحلام مصدومة "صدقا" فاتورتي، أتحداك (لمذيع البرنامج)، وتابعت قائلة بطريقة مازحة.. إذا لم تكن 27 و37 (ألف دولار)! حيث وضح المقدم أن هذه الاتصالات حدثت أثناء "قصة الحب" بينها وبين زوجها (أبو فهد) بسبب قضائهما وقتا طويلا في محادثاتهما عبر الهاتف، بحسب "سيدتي".

وتابعت أحلام قائلة باللهجة الخليجية: "الصراحة أول مرة أعرف أن مبارك (زوجها مبارك الهاجري) ما يحبني كلمني فقط بـ3 آلاف دولار خلال 3 أيام ولا شي أنا أحلام أستاهل".
المصدر: سبوتنيك
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