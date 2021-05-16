فنون ومشاهير

عيدية نوال الزغبي لجمهورها.. "أسعد لحظة" و"بكلم خيالي"

Lebanon 24
16-05-2021 | 23:00
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أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية عبر قناة "روتانا" على اليوتيوب، وهما "بكلم خيالي" التي تتعاون فيها مع صلاح الكردي كلاما ولحنا ومن توزيع ريمي مراد وماسترينغ طوني حداد، و"أسعد لحظة" كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام.

والأغنيتان "عيدية" من نوال لمحبيها بمناسبة عيد الفطر، والأغنيتان ضمن التعاون القائم بينها وبين شركة "روتانا"
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