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فنون ومشاهير
هيفاء وهبي: الشر سيطر
Lebanon 24
17-05-2021
|
02:00
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عمل فني جديد من المنتظر أن يرى النور قريبا في أغنية "الشر سيطر"، الذي تتعاون فيه الفنانة هيفاء وهبي مع الشاعر الغنائي رمضان محمد، والذي يشهد حالة من النشاط الفني خلال الأيام المقبلة لطرح عدد من أعماله الفنية والغنائية مع كبار مطربي الوطن العربي، منهم سميرة سعيد وتامر حسني.
وتعتبر "الشر سيطر" هي أغنية شعبية تقدمها وهبي، وتعود من خلالها إلى السوق المصري بعد غياب طال لسنوات كثيرة، وهي من ألحان أحمد شعبان، ويتم تصويرها كفيديو كليب في لبنان لكي يتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة.
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