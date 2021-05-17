فنون ومشاهير

هيفاء وهبي: الشر سيطر

Lebanon 24
17-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-823731-637568159291382737.jpeg
Doc-P-823731-637568159291382737.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمل فني جديد من المنتظر أن يرى النور قريبا في أغنية "الشر سيطر"، الذي تتعاون فيه الفنانة هيفاء وهبي مع الشاعر الغنائي رمضان محمد، والذي يشهد حالة من النشاط الفني خلال الأيام المقبلة لطرح عدد من أعماله الفنية والغنائية مع كبار مطربي الوطن العربي، منهم سميرة سعيد وتامر حسني.

وتعتبر "الشر سيطر" هي أغنية شعبية تقدمها وهبي، وتعود من خلالها إلى السوق المصري بعد غياب طال لسنوات كثيرة، وهي من ألحان أحمد شعبان، ويتم تصويرها كفيديو كليب في لبنان لكي يتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:26 | 2021-05-17
05:00 | 2021-05-17
04:00 | 2021-05-17
02:00 | 2021-05-17
23:00 | 2021-05-16
15:00 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website