بعد قصة حب قوية ومرور أشهر على زواجها.. تصرف زينة مكي يثير الجدل هل انفصلت عن زوجها؟

أثارت الممثلة زينة مكي الجدل وقلق متابعيها بحذفها صور زَواجها من الفنان نبيل خوري عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعدما جمعتهما قصة حب قوية وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.

وأثار حذف صور مكي تساؤلات الجمهور عن السبب ، وهل يعني ذلك انفصالها عن زوجها نبيل خوري.

واستغرب المتابعون سبب حذف صور زواجهما عن صفحتهما معاً، إذ أشار البعض إلى أنّهما ربما انفصلا عن بعضهما، واعتقد البعض الآخر أنهما يفضلان إبعاد حياتهما الخاصة عن العلن.

يذكر أن زواج الممثلة زينة مكي من الفنان نبيل خوري تم منذ نحو 8 أشهر وأثار الجدل أيضاً كونهما من دِيانتين مختلفتين وتَزَوّجا في ظلّ انتشار فيروس كورونا حول العالم.