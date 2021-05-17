فنون ومشاهير

بعد زواجها كنسيا بسرية تامة.. سابين تتزوج مدنياً في قبرص وعريسها من أبرز الوجوه الاقتصادية بمجالات النفط (صور)

Lebanon 24
17-05-2021 | 12:00
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إحتفلت المغنية سابين بحفل زفافها على رجل الأعمال اللبناني سيرج عيد، في قبرص وسط حضور بعض أصدقائهما، وفي مقدمتهم الفنان رامي عياش وزوجته داليدا عياش الذي تربطهما صداقة وطيدة بالعروسين.

 

 

وشاركت داليدا عياش عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام عن الصور الأولى للفنانة وزوجها، ونقلت من خلالها الأجواء البسيطة والفستان الأبيض الناعم الذي اختارته المغنية اللبنانية للاحتفال بيومها الكبير.

 

واختارت سابين فستاناً ناعماً بتصميم بسيط يناسب الاحتفال الضيق الذي أقامته في قبرص، وذلك بعدما تزوجت كنسياً قبل أشهر في سرية تامة بعيداً عن الإعلام وبدون أي احتفالات بسبب وفاة والد زوجها.

 

 

ويعد العريس واحداً من أبرز الوجوه الاقتصادية في مجالات النفط والغاز والتطوير العقاري عالمياً، إضافة إلى أنه عضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في لندن، ومن المقرر أن تعيش سابين معه بمدينة لارنكا في قبرص.

المصدر: لها
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