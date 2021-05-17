ستيفاني صليبا تكشف عن شخصيتها في "داون تاون".. هكذا ستبدو تمارا! (صورة)

كشفت الفنانة اللبنانية، ستيفاني صليبا، عن الشخصية التي تجسدها في مسلسل "داون تاون"، كما أفصحت عن موعد عرضه، بعدما خرج من السباق الرمضاني 2021.

ونشرت صليبا، في "إنستغرام"، صورة للبوستر الدعائي لشخصيتها في مسلسل "داون تاون"، ظهرت خلالها محاطة بسور من الأسلاك الشائكة.

وعلقت ستيفاني على الصورة التي نشرتها، مؤكدة أنها تجسد شخصية "تمارا"، موجهة سؤالاً إلى جمهورها، قائلة: "هل ستستطيع تمارا أن تتخطّى آلامها، وتسامح من دمر حياتها؟.. أنا أقول يمكن إذا قدرت تحب.. أنتم ماذا تقولون؟".

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وعن موعد عرض المسلسل، بعد خروجه من السباق الرمضاني بسبب إصابة عدد من الفنانين المشاركين في المسلسل بفيروس كورونا، كشفت أنه من المقرر أن يتم عرضه في 27 ايار الحالي، على إحدى المنصات الإلكترونية.