بعدما إتهمها بالسكوت عن الإرهاب الإسرائيلي.. هكذا ردت أحلام!

ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على أحد متابعيها الذي إتهمها بالسكوت عن الإرهاب الإسرائيلي وعدم دعم القضية الفلسطينية.

وبعدما وجّه المتابع تغريدة لأحلام جاء فيها: "عهدنا سكوتك عن نصرة الاشقاء الفلسطينيين ضد الإرهاب الإسرائيلي"، ردّت أحلام قائلة: "إلا هالشيء بالعكس غردت في كل حساباتي وقلبنا ودعواتنا معاكم حسبي الله ونعم الوكيل هذا اللي اقدر أقوله".



وأضافت: "وربي يحرسكم فلسطين تنتصر وستنتصر والأبطال فلسطين محتاجين دعواتنا وياليت نقدر نعمل شئ أكثر ماراح نقصر.. فلسطين تقاوم.. فلسطين عربية".

الا هالشي 💔بالعكس غردت في كل حساباتي وقلوبنا ودعواتنا معاكم #حسبى_الله_ونعم_الوكيل هذا اللي اقدر اقوله وربي يحرسكم 💔🙏🏻😭 #فلسطين_تنتصر وستنتصر والابطال في فلسطين محتاجين دعواتنا وياليت نقدر نعمل شي اكثر ما راح نقصر 🙏🏻 #فلسطين_تقاوم #فلسطين_عربيه https://t.co/hgpdZsZHfc

— A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 17, 2021

كما عمدت أحلام إلى تغيير صورة صفحتها عبر "تويتر" ووضعت العلم الفلسطيني تأكييدا على وقوفها إلى جانب فلسطين وشعبها.



