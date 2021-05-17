فنون ومشاهير

بعدما إتهمها بالسكوت عن الإرهاب الإسرائيلي.. هكذا ردت أحلام!

Lebanon 24
17-05-2021 | 12:40
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ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على أحد متابعيها الذي إتهمها بالسكوت عن الإرهاب الإسرائيلي وعدم دعم القضية الفلسطينية.
وبعدما وجّه المتابع تغريدة لأحلام جاء فيها: "عهدنا سكوتك عن نصرة الاشقاء الفلسطينيين ضد الإرهاب الإسرائيلي"، ردّت أحلام قائلة: "إلا هالشيء بالعكس غردت في كل حساباتي وقلبنا ودعواتنا معاكم حسبي الله ونعم الوكيل هذا اللي اقدر أقوله".

وأضافت: "وربي يحرسكم فلسطين تنتصر وستنتصر والأبطال فلسطين محتاجين دعواتنا وياليت نقدر نعمل شئ أكثر ماراح نقصر.. فلسطين تقاوم.. فلسطين عربية".

الا هالشي 💔بالعكس غردت في كل حساباتي وقلوبنا ودعواتنا معاكم #حسبى_الله_ونعم_الوكيل هذا اللي اقدر اقوله وربي يحرسكم 💔🙏🏻😭 #فلسطين_تنتصر وستنتصر والابطال في فلسطين محتاجين دعواتنا وياليت نقدر نعمل شي اكثر ما راح نقصر 🙏🏻 #فلسطين_تقاوم #فلسطين_عربيه https://t.co/hgpdZsZHfc

كما عمدت أحلام إلى تغيير صورة صفحتها عبر "تويتر" ووضعت العلم الفلسطيني تأكييدا على وقوفها إلى جانب فلسطين وشعبها. 

 
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