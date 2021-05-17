تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"

تعرض الفنان المصري عادل إمام، لمواقف طريفة مع رؤساء الدول خلال مشواره الفني، ومنهم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، الذي حاول قتله في إحدى المرات بعدما أثار استفزازه. وبحسب رواية محمد عشوب، فنان الماكياج الخاص بالرئيس المصري الراحل، أنور السادات، أشار الى أنّ القذافي حاول قتل عادل إمام لاعتقاده أن الأخير يسخر منه في مسرحيته "الزعيم"، ويقلده بشكل ساخر وكوميدي.



وأشار عشوب في تصريحاته ووفقا لما أخبره به صديق له قريب من المخابرات والقيادة الليبية، أن القذافي طلب عرض مسرحية "الزعيم" في ليبيا بهدف التخلص من عادل إمام وقتله، باستئجار مجموعة من البلطجية يحضرون العرض، وفي نهاية المسرحية ينهالون على الفنان المصري بالضرب ويقتلونه.لكن بعدما وردت هذه المعلومات إلى محمد عشوب، لجأ إلى وزير الإعلام الليبي وقتذاك عبد الله منصور، وحذره من حدوث مشكلة دبلوماسية كبيرة في المنطقة العربية إذا حدث أي مكروه لعادل إمام في ليبيا، وبناء عليه أصدر الوزير قرارا بإلغاء عرض المسرحية في ليبيا، وأفسد على القذافي مخططه لقتل عادل إمام، وأصدر الزعيم الليبي الراحل قرارا فوريا باعتقال وزير الإعلام بسبب إلغائه المسرحية.

على صعيد اخر، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد فيديو نادرة للفنان المصري، عادل إمام، بمناسبة بلوغه 81 عاما، يظهر فيها لأول مرة كمعلق رياضي.

ويظهر إمام في الفيديو وهو يعلق بشكل كوميدي ساخر على مباراة كرة قدم بين مجموعة من الفنانين في ثمانينيات القرن الماضي.



ومن أبرز الفنانين المشاركين في المباراة يسرا وحسين فهمي وشهيرة والإعلامية سهير شلبي وليلي علوي والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج مدحت السباعي والمخرج محمد عبد العزيز والفنانة لبلبة والمخرج الراحل عاطف الطيب.ومن تعليقات عادل إمام الطريفة خلال المباراة هي أن أداء يسرا ليس في أفضل مستوى بسبب عودتها لتوها من زيارة لإحدى المجاعات.