ما هي آخر تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية؟

لا تزال الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز محط اهتمام وقلق الجمهور في ظل صراعهما مع المرض ودخولهما الى المستشفى قبل قرابة الشهر.كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، أن حالة الفنان القدير على حالها كما هي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى حيث يتلقى العلاج، مؤكدة أن حالته غير مستقرة، حيث أصيب بنوبة تنفسية أصابت صدره. ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي.وأكدت مصادر أن الوضع الصحي للفنانين مستقر إلى حدّ كبير وهما يتلقيان البروتوكول العلاجي الخاص ولا يزالان على أجهزة التنفس الصناعي، لكنهما لم يتجاوزا مرحلة الخطر بشكل كامل.يذكر أن عائلة النجم المصري نفت بشكل كامل دخوله في خالة من الغيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلى، وأوضحت أن كل ما يشاع عنهما غير صحيح.