فنون ومشاهير

حسين الجسمي: "أهواك يا شبه القمر"

Lebanon 24
17-05-2021 | 23:00
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در الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان "أهواك يا شبه القمر" من ألحانه، وأشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، الذي شبه في أبياتها الشعرية جمال عيون المحبوب بعيون الصقر الجميلة، مؤكداً صعوبة ليالي البعد وتأثيره على العاشق، وذلك بكلمات جميلة في وصوف العشق وأحواله.
ولحّن حسين الجسمي الأغنية على مقام "الكورد"، وقام بتنفيذ التوزيع الموسيقي زيد عادل دامجاً الإيقاع الاماراتي بالإيقاعات والآلات الموسيقية الغربية بشكل موسيقي محترف وراق، وقام بتسجيل آلة العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والغيتارات Farshid Adhami، وتولى المكساج والماستر المهندس جاسم محمد.
وطُرحت أغنية “أهواك يا شبه القمر” من خلال قناة الجسمي الرسمية في "يوتيوب"، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.
إلى جانب ذلك، ومن ضمن المشاركات الإجتماعية، طرح الجسمي أيضاً عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، أغنية بعنوان "أدخلي عمري" من كلمات "العالية" وألحان "يوم"، وقد حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والعالم العربي، وهي من ضمن مشاركات الجسمي المتعددة في هذه النوعية من الأغنيات التي تلامس أحاسيس الجمهور في جميع المناسبات.
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