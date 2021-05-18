ماريتا الحلاني ومحمد قيس معاً.. وقرار جديد!

كشف موقع "بصراحة" أن صنّاع مسلسل "الحيّ الشعبي" الذي تؤدي بطولته المغنية ماريتا الحلاني والاعلامي محمد قيس وجو صادر ونخبة من الممثلين اللبنانيين، اخذوا القرار بتغيير اسم المسلسل إلى "حكايتي".وأشار الموقع الى ان فريق عمل مسلسل "حكايتي" استأنف التصوير بعد فرصة العيد وذلك كي يكون جاهزًا للعرض في موسم الخريف حيث تنطلق شبكة البرامج الجديدة.كما أن شركة الإنتاج مروى غروب انتهت من تصوير 30 حلقة من "حكايتي" والتصوير مستمر في عدة مناطق لبنانية منها "الجية"، "جبيل"، "جسر الباشا"، "الحازمية" وذلك للإنتهاء من الحلقات الثلاثين المتبقية.تدور أحداث المسلسل حول حيّ شعبي، يضم عائلات من الطبقة الفقيرة، وكل عائلة لديها مشاكلها وخوفها وتطلعانها وحكايتها نحو المستقبل. أما أبطال المسلسل الى جانب ماريتا الحلاني ومحمد قيس هم: جيهان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، وجيه صقر، أنور نور، جو صادر، ميراي بانوسيان، حسن حمدان، هشام ابو سليمان، رينيع غوش، سليم حلال وغيرهم. والعمل من كتابة فيفيان انطونيوس، اخراج جورج روكز وانتاج شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.