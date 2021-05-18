فيديو عفوي لسعد رمضان مع جدته.. والأخيرة حزينة عليه: "يا ضيعانا"

شارك الفنان سعد رمضان متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو عفوي مع جدته، التي يستمتع بقضاء الوقت معها ومحبوبة من قبل جمهوره وينتظرون ظهورها دائماً معه.

ويظهر رمضان في المقطع وهو يتحدث مع جدته عن "التيشرت" التي يلبسها، ويلفت نظرها بأنها ممزقة قليلاً، قائلاً: "ستي ليكي كيف أكلتلي الفارة تيابي ما خليت شي فيا".

لتردّ عليه جدته بعفوية واستغراب، قائلة: "ليك من ورا كيف!! العمى بعيونها بعدا جديدة، يا ضيعانا".

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A post shared by سعد رمضان🇱🇧 (@saad_ramadan)





وعلق رمضان على المقطع قائلاً: "العمى بعيونها بعدا جديدا يا ضياعنا.. يسلملي قلبك شو مهضومة حبيبة القلب الحاجة أم محمد.. الله يطوّل بعمرها".

ونال المقطع اعجاب الالاف من محبيه وتفاعلوا معه بكثافة وتمنوا للحجة العمر المديد والصحة.