فنون ومشاهير

اليسا تضرب من جديد: "عهد الفشل والغباء"

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:06
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شنّت الفنانة إليسا هجوماً عنيفاً على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بعد التصريحات التي أدلى بها على قناة "الحرة" مع الاعلامية ليال الاختيار، أساء في كلامه إلى علاقات لبنان مع الدول الخليجية، إذ قال: "في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا الدولة الإسلامية وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر".
 
وكتبت إليسا: "عهد الفشل والغباء، شربل وهبة قبل ما تفكر بالـ 300 ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و"حزب الله" شو صار بالأربعة ملايين لبناني الموجودين هنا إلى أين وصلوا"، مضيفة: "ليتكم فعلتم واحد في المئة من الذي قدّمته السعودية للبنان! غبي".
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