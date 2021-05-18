فنون ومشاهير

لمن قالت ليال الاختيار " تافهين وسطحيين واصحاب عقد نفسية"؟

Lebanon 24
18-05-2021 | 16:07
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بعد الحلقة التي استقبلت فيها الاعلامية ليال الاختيار وزير الخارجية شربل وهبه على قناة "الحرة" والتي أطلق فيها وهبه مجموعة تصريحات لقيت معارضة من قبل جهات لبنانية وعربية عدّة رافضة لما أدلى به ولتداعياته على الصف العربي والوضع  الاقتصادي والسياسي المتأزم أصلًا في لبنان،

حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات ومنشورات تتعرّض للإعلامية  الاختيار وكأنها هي وراء التصريحات التي أثارت البلبلة.

في المقابل، أثنى عدد من الناشطين والمواطنين والصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي على دور الاختيار كمحاورة حاولت أن تطرح أسئلتها بمهنية وطلبت من وزير الخارجية إكمال الحلقة بعدما قرر الانسحاب منها.

وتعليقا على ما حصل، توجهت الاختيار الى من قرروا ان يطلقوا حملة ضدها مؤكدة انها لن تنجر للرد وان ضميرها المهني مرتاح .وقالت: ‏"للي قرر يطلق الحملة السخيفة يلي عم طال كرامتي واخلاقي ويلي بتعبر عن تفاهة اصحابها وسطحيتن وعقدت النفسية والمريضة ، لن انجر للرد ،وضميري المهني مرتاح ، مش رح زيد اكتر من هيك".

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