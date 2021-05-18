فنون ومشاهير

غادة عبد الرازق تواجه مشكلة جديدة.. ما القصة؟

Lebanon 24
18-05-2021 | 23:00
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يبدو أن سوء الحظ يلاحقها هذا الموسم؛ فبعد عدم تحقيق مسلسلها الرمضاني الأخير "لحم غزال" النجاح المطلوب في الموسم الرمضاني الماضي، قد تواجه غادة عبد الرازق أزمة جديدة ولكن بخطوتها السينمائية المقبلة، نكشف عنها من خلال نواعم.


أزمة مادية

 رغم ان غادة عبد الرازق أنهت تصوير بعض مشاهدها داخل أحداث فيلمها السينمائي الجديد "حفلة 9" الذي كان من المقرر أن تعود به إلى الساحة السينمائية بعد غياب سنوات، يواجه الفيلم ازمة قد تطيح بالعمل من الموسم السينمائي الجديد، فبعد ان كان من المفترض ان يبدأ استئناف تصوير المشاهد الباقية من الفيلم فور انتهاء إجازة عيد الفطر ليكو ن جاهزاً للعرض في موسم عيد الأضحى القادم، فوجىء صناع العمل بتأجيل التصوير للمرة الثانية حيث علمت نواعم ان الجهة المنتجة لم تحدد موعداً جديداً للتصوير بسبب الازمات المادية التي تمر بها الشركة والتي منعتهم من استكمال تصوير العمل.

جدير بالذكر أن غادة تجسد من خلاله شخصية راقصة باليه معتزلة تؤسس مدرسة لتعليم الباليه وتعاني من عدم الإنجاب.

كذلك يتردد ان الجهة المنتجة قررت تأجيل التصوير أيضاً خوفاً من عدم تحقيق الإيرادات المطلوبة بشباك التذاكر وقت عرضه، خاصة أن غادة معروفة بجماهيريتها الدرامية فقط.


إجازة عائلية

على صعيد آخر تقضي غادة عبد الرازق إجازة قصيرة برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زيتنا في لبنان بعد إنهاء تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني "لحم غزال" الذي صُوّر هناك.

المصدر: نواعم
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