عابد فهد يضع حداً لمنتقدي دوره ومشاركة ابنه.. ورّد غير مباشر على كارين رزق الله (فيديو)

بعد الانتقادات التي طاولت مسلسله الرمضاني الأخير، أكد الممثل عابد فهد أن "350 غرام" كُتب خصيصاً له، وهدفه كان إبراز شخصية "نوح الريس" التي لعبها على أنه "المخلص".
وردّ فهد على منتقدي العمل واعتبار أنه مفصّل له خلال لقاء في برنامج "the insider بالعربي" بأن كل الشخصيات التي ظهرت في المسلسل كانت خطوطها الدرامية تتعلق بشخصية "نوح" ومصائبه ومشاكله، لتوضيح ما قيل من أن ممثلي العمل ومنهم كارين رزق الله لم يكن لهم دور مهم في المسلسل.
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