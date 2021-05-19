فنون ومشاهير

عابد فهد يضع حداً لمنتقدي دوره ومشاركة ابنه.. ورّد غير مباشر على كارين رزق الله (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2021 | 09:00
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بعد الانتقادات التي طاولت مسلسله الرمضاني الأخير، أكد الممثل عابد فهد أن "350 غرام" كُتب خصيصاً له، وهدفه كان إبراز شخصية "نوح الريس" التي لعبها على أنه "المخلص".

وردّ فهد على منتقدي العمل واعتبار أنه مفصّل له خلال لقاء في برنامج "the insider بالعربي" بأن كل الشخصيات التي ظهرت في المسلسل كانت خطوطها الدرامية تتعلق بشخصية "نوح" ومصائبه ومشاكله، لتوضيح ما قيل من أن ممثلي العمل ومنهم كارين رزق الله لم يكن لهم دور مهم في المسلسل.

 

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وتحدث فهد أيضاً عن ردود الفعل على مشاركة ابنه تيم في هذا المسلسل قائلاً: "لا أعلم حتى اللحظة ما إذا كنت قد ورّطته في هذا المجال أم لا"، مؤكداً أن الطفل "قدم الدور بشكل جيد جداً وكان حريصاً على السؤال عن كل التفاصيل قبل بداية التصوير".

وكشف عن تحضيراته مع ابنه تيم للدور قائلاً إن جلستهما الأولى بدأت في المنزل حيث أخبره عن طبيعة دوره، أما في موقع التصوير فكان الأمر في غاية السهولة لدرجة أن فريق العمل لم يكن بحاجة الى إعادات كثيرة حتى يظهر المشهد بالشكل الجيد.

المصدر: لها
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