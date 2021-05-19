كشف عن إصابته بالسرطان في نيسان.. وفاة مخرج عربي شهير (صورة)

توفي، الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، الذي ذاع صيته عدة سنوات مع إخراجه مسلسل "طاش ما طاش". وقالت وسائل إعلام سعودية إنه توفي في مستشفى الدمام التخصصي بعد أن ساءت حالته صحية.



وأخرج الغانم مسلسل "طاش ما طاش"، الذي يعد أحد أكثر المسلسلات السعودية شهرة، واستمر بإخراجه إلى أن وصل إلى الجزء الـ15 عام 2007.



وأخرج أيضا "شوية ملح" (2002) و"جنون المال" (2006)، و"حارتنا حلوة" (2008)، و"سكتم بكتم" (2010)، و "من الآخر" (2012)، و"يا تصيب يا تخيب (2012)".



وعلى تويتر نعاه عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، اللذان شاركا معه في مسلسله الشهير. وأخرج الغانم مسلسل "طاش ما طاش"، الذي يعد أحد أكثر المسلسلات السعودية شهرة، واستمر بإخراجه إلى أن وصل إلى الجزء الـ15 عام 2007.وأخرج أيضا "شوية ملح" (2002) و"جنون المال" (2006)، و"حارتنا حلوة" (2008)، و"سكتم بكتم" (2010)، و "من الآخر" (2012)، و"يا تصيب يا تخيب (2012)".وعلى تويتر نعاه عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، اللذان شاركا معه في مسلسله الشهير.

فجعت بخبر موجع

وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم

بعد معاناة طويله من المرض

موجع كثيراً فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك و أقترب منك

رحمة الله عليك

وعزائي الى وفي الغانم وأخوانه و والدته والله يصبركم على فراقه المؤلم

— ناصر القصبي (@algassabinasser) May 18, 2021







وكان المخرج قد أعلن، في نيسان الماضي، نبأ إصابته بمرض سرطان البروستات، قبل وفاته الثلاثاء عن عمر ناهز 63 سنة.