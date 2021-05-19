فنون ومشاهير

سخرية من ممثّلة عربية بسبب طريقة تهنئتها نجمة عالمية على زواجها

Lebanon 24
19-05-2021 | 10:54
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تعرضت الممثلة المصرية سمية الخشاب لموجة من السخرية بسبب تغريدة نشرتها على حسابها الخاص في موقع "تويتر". ومن خلالها توجهت إلى النجمة العالمية أريانا غراندي بالتهنئة لمناسبة زفافها.

 

مبرووك يا حياتي congratulations on ur marriage 👰🏻💍 @ArianaGrande



وكتبت في هذا السياق: " مبرووك يا حياتي congratulations on ur marriage". وأبدى الكثير من المتابعين استغرابهم هذا مشيرين إلى أن النجمة لا تعرف الممثلة المصرية. ونشر بعضهم تغريدات ساخرة ومما جاء فيها: "حياتي على أساس إنها تعرفك" و"وهي بتقلك مرسي يختشي" و" راعية واجب ماتقصر" و"يا جماعة سيبوها تحلل فلوس الكورس".

ويشار إلى أن نجمة البوب الأميركية أريانا غراندي، 27 عاماً، تزوجت من خطيبها رجل الأعمال الأميركي دالتون غوميز خلال حفل زفاف صغير وسري. وعقدت قرانها بحضور أقل من 20 شخصاً التزموا بالإجراءلات التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


المصدر: لها
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