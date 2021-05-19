فنون ومشاهير

حكم بالسجن ضد ممثل مصري شهير

Lebanon 24
19-05-2021 | 11:00
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عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، الفنان أحمد فلوكس، بالحبس أسبوعًا مع الشغل، ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسبّ وقذف أحمد رجال أعمال.

حيث تقدم تيسير إبراهيم، المحامي، وكيلاً عن أحمد فراج، رجل أعمال، ببلاغ ضد الفنان أحمد فلوكس، يتهم فيه الفنان بإزعاجه عمدًا عن من خلال إساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وفي التفاصيل قام أحمد فلوكس، بإرسال رسائل مزعجة للمجني عليه عن طريق واتساب وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه تبين حقيقة البلاغ قررت إحالة القضية للمحاكمة.
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