هيفا وهبه... وزيرة للخارجية؟

على هامش الأزمة الّتي أحدثتها تصريحات وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه ضد المملكة العربيّة السعوديّة ودول الخليج، رشّح ناشطون على الإنترنت النجمة هيفاء وهبي لوزارة الخارجية اللبنانية.في التفاصيل، نشر مغرّدون إسم الفنانة هيفاء وهبه بكثافة على منصات تواصل الاجتماعي وتصدّرت الترند، فوردت عبارات مثل "أنا برأيي يستبدلوا وزير الخارجية شربل وهبي بهيفاء وهبي، والعلاقات مع إخواننا العرب تتحسن خلال أيام قليلة"، و"شربل وهبي لا يمثلني، هيفاء وهبي تمثلني"، و"تنحي شربل وهبي. أُرشح هيفا وهبي".كما تساءل أحد المغرّدين "هل يسمح القانون اللبناني تعيين الفنانة هيفا وهبه وزيرة خارجية بمرسوم في وضع حكومة مستقيلة مما يسمح بمعالجة معظم ازمات لبنان الدبلوماسية وارساء افضل العلاقات الدولية من خلال قنوات الامم المتحدة؟".