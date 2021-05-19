فنون ومشاهير

حالتهما صعبة.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

Lebanon 24
19-05-2021 | 21:00
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داعية لهما بالشفاء العاجل، أثارت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم مشاعر محبيها بعدما نشرت دعاء عبر انستغرام لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وتعاطف جمهور دنيا، عبر حسابها في انستغرام، مع الدعاء الذي نشرته لوالديها اللذين تراجعت حالتهما الصحية خلال الساعات الأخيرة.


على أجهزة التنفس الاصطناعي
فقد وضع الفنان سمير غانم على أجهزة التنفس الصناعي إثر مضاعفات شديدة بسبب معاناته من مشكلات مزمة بالكلى أدت لخضوعه للغسيل الكلوي إضافة إلى علاجه من كورونا وتضرر جهازه التنفسي من الفيروس.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد أعلن إصابة والدي زوجته بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

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