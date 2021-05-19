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فنون ومشاهير
فنانة عالمية تحتفل بزفافها بحضور نحو 20 شخصاً
Lebanon 24
19-05-2021
|
23:00
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تزوجت المغنية الأميركية، أريانا غراندي، من دالتون غوميز، وهو وكيل عقارات في لوس أنجلوس، بحسبما ذكرت وسائل إعلام.
وقال ممثل عن النجمة البالغة من العمر 27 عاماً إن مراسم الزفاف أقيمت على نطاق "ضيق وحميم" وشارك فيها "أقل من 20 شخصاً"، في أجواء من "السعادة والحب".
وأردف "لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة".
وكانت أريانا غراندي خطوبتها نهاية كانون الأول 2020 من خلال نشر سلسلة من الصور لها ولزوجها المستقبلي ولخاتم خطوبتها على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، مرفقة بتعليق جاء فيه "إلى الأبد وحتى أكثر من ذلك بقليل".
وظهر الخطيبان معاً للمرة الأولى علناً في الأغنية المصورة "عالق معك" أو (ستاك ويذ يو).
وسجّلت غراندي هذه الأغنية مع الفنان الكندي جاستن بيبر خلال مرحلة الحجر في ولاية كاليفورنيا، قبل أن يجري طُرحها في مطلع ايار 2020 وتخصيص عائداتها لإحدى الأعمال الخيرية.
وتتناول كلمات الأغنية وجود الأزواج معاً خلال فترة الحجر.
وكانت أريانا غراندي تصدرت عناوين الصحف في 22 أيار 2017، عندما وقع تفجير انتحاري عند مخرج إحدى حفلاتها في مدينة مانشستر البريطانية، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة المئات بجروح.
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