فنون ومشاهير

منى زكي : لم أتوقّع هذا النجاح للعبة نيوتن

Lebanon 24
19-05-2021 | 23:00
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ذكرت الفنانة منى زكي أن مسلسل "لعبة نيوتن" حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في الموسم الرمضاني، ومع مشاهدتها للحلقات بعد عرضها تباعا تأكدت أن أوراق العمل كانت جيدة جدا، بسبب جهد المؤلف تامر محسن.

وقالت زكي، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، في حلقة خاصة مع أبطال مسلسل "لعبة نيوتن"، "اكتشفت مع عرض الحلقات ان لدينا قماشة حلوة أوي، لأن ورق العمل معمول حلو جدا، بسبب المؤلف وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل، مما أسهم في نجاح العمل، وكل فنان أدى دوره في العمل أضاف إلى هذه القماشة بكل صدق وضمير".

وحول مدى توقّعها هذا النجاح للعمل، أضافت: "لأ طبعا مكنتش أتخيل كل النجاح ده، صحيح كنت مؤمنة بأننا بنعمل حاجة محترمة وورقنا مختلف عن كل الناس، وأنا بصراحة أرى أن كل الفنانين اللي شاركوا في العمل كانوا جامدين جدا، عشان كده مع وجود مخرج كبير ومؤلف عظيم حسينا إننا هنقدم حاجة محترمة وحلوة بس مش لدرجة النجاح اللي شفتها دي".
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