فنون ومشاهير

ماغي بو غضن لن تتخلى عن سحر

Lebanon 24
20-05-2021 | 01:00
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على الرغم من انتهاء عرض مسلسل "للموت" الرمضاني، لم تتخل الممثلة ماغي بو غصن عن لوك "سحر" الذي ظهرت به في العمل.

وخلافا للعادة لم تعمد ماغي مع انتهاء تصوير العمل، إلى قص شعرها وتغيير لونه، بل آثرت الإبقاء عليه كما هو، خصوصا أنها أغرمت كما تقول بشخصية «سحر» وتعلمت منها القوة والصلابة وعدم الاستسلام.
المصدر: الانباء الكويتية
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