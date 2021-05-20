ماغي بو غضن لن تتخلى عن سحر

على الرغم من انتهاء عرض مسلسل "للموت" الرمضاني، لم تتخل الممثلة ماغي بو غصن عن لوك "سحر" الذي ظهرت به في العمل.



وخلافا للعادة لم تعمد ماغي مع انتهاء تصوير العمل، إلى قص شعرها وتغيير لونه، بل آثرت الإبقاء عليه كما هو، خصوصا أنها أغرمت كما تقول بشخصية «سحر» وتعلمت منها القوة والصلابة وعدم الاستسلام.