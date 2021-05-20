مذيعة "العربية": "أولادي حمَلة الجنسية اللبنانية.. لبنانهم لا يشبه حكامه"

دافعت مذيعة قناة العربية نادين خمّاش عن الشعب اللبناني ملقيةً اللوم على حكامه، إثر كلام وزير الخارجية المتنحي شربل وهبة، إثر كلام الأخير في برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" والذي اثار موجة غضب ورفض عارمين.



وغرّدت الإعلامية الفلسطينية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "أولادي حمَلة الجنسية اللبنانية يعيشون في أمن وأمان دول الخليج. مطمئنة على مستقبل زاهر ينتظرهم، وُلدوا في بيئة سليمة إنسانية ولا طائفية. لبنانهم لا يشبه حكامه. لبنانهم راقي ولا يعكس عقدة النقص لدى عدد من تجار السياسة فيه. دول الخليج مظلة حامية لعائلتي من جهل ساسة يحتلون بلد أبنائي".

أولادي حمَلة الجنسية اللبنانية يعيشون في أمن وأمان دول الخليج. مطمئنة على مستقبل زاهر ينتظرهم، وُلدوا في بيئة سليمة إنسانية ولا طائفية.لبنانهم لا يشبه حكامه. لبنانهم راقي ولا يعكس عقدة النقص لدى عدد من تجار السياسة فيه. دول الخليج مظلة حامية لعائلتي من جهل ساسة يحتلون بلد أبنائي