فنون ومشاهير

نشرت صورة بالبرقع التقليدي.. أحلام ترد على تصريحات وهبة ماذا قالت؟

Lebanon 24
20-05-2021 | 02:00
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أكّدت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي انها تفتخر بوصف "البدو" الذي أثار جدلاً واسعاً إثر تصريحات وزير الخارجية اللبناني المتنحي شربل وهبة، إثر كلام الأخير في برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة" والذي اثار موجة غضب ورفض عارمين من مختلف فئات الشعب اللبناني.

 

ونشرت أحلام عبر حسابها على "تويتر" صورة لها بالبرقع التقليدي في الخليج العربي، مرفقةً بعبارة: "أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي".

 

أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي #الامارات 🇦🇪 #حنا_بدو pic.twitter.com/DkV7xKj5zM

 

وأضافت أحرم وسمي (هاشتاغ) "حنا بدو" و"الإمارات".

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