فنون ومشاهير

هيفا وهبي تدخل على خط أزمة تصريحات وهبة.. هذا ما قالته عن الاعتذار

Lebanon 24
20-05-2021 | 12:30
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شددت الفنانة هيفا وهبي على الإشادة بالشعب السعودي وضرورة احترامه، معتبرة أنّ وصف البدو لا يستدعي الاعتذار، إذ لا يحمل أي إساءة.

 

وغرّدت هيفا عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "البدو ليس وصفاً مسيئاً كي يتم الاعتذار عنه".

 

وأضافت: "نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة، وكان الأجدر تكملة الحوار باحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا أيضاً كلبنانيين أن نفهم ما ينتظرنا".

 

واختتمت تغريدتها بالقول: "علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل".

 

البدو ليس بوصف مسيئ لكي يتم الاعتذار بشأنه !

نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة وكان الاجدر تكملة الحوار بإحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا ايضا كلبنانيين ان نفهم ما ينتظرنا !
علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل!

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