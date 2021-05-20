هيفا وهبي تدخل على خط أزمة تصريحات وهبة.. هذا ما قالته عن الاعتذار

شددت الفنانة هيفا وهبي على الإشادة بالشعب السعودي وضرورة احترامه، معتبرة أنّ وصف البدو لا يستدعي الاعتذار، إذ لا يحمل أي إساءة.
وغرّدت هيفا عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "البدو ليس وصفاً مسيئاً كي يتم الاعتذار عنه".
وأضافت: "نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة، وكان الأجدر تكملة الحوار باحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا أيضاً كلبنانيين أن نفهم ما ينتظرنا".
واختتمت تغريدتها بالقول: "علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل".
البدو ليس بوصف مسيئ لكي يتم الاعتذار بشأنه !
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 19, 2021