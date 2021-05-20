فنون ومشاهير

أحلام قلقة جداً على ابنها فاهد.. تعرّض لحادث وهذا وضعه

Lebanon 24
20-05-2021 | 15:00
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أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي دخول ابنها فاهد مستشفى في السعودية من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

 

ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" صورة لابنها فاهد وأرفقتها بهذه التغريدة: "جعلك يا رب في فرح وسعاده وسنينك سعيده ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد".

 

جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد #احبك pic.twitter.com/lRjO8gOoGr

 

وأضافت في تغريدة أخرى: "إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك يا رب".

 

وغرّدت مستخدمة من السعودية مطمئنة أحلام الإماراتية: "أطمنك يا ملكة أن إبنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولاتحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني"... لتردّ الشامسي عليها: "الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر".

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت⁰عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك #يارب 🙏🏻

 

وتردد ان فاهد تعرض لحادث سير تم نقله على اثره الى المستشفى.

 

أما فاهد فكتب تغريدة طمأن من خلالها الجميع على صحته وقال: "أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامة انا وعمي بفضل الله نحن بخير ونعمه والله يجزاكم خير على السؤال".

 

 

 

 

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