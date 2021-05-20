فنون ومشاهير

بعيد ميلاده.. راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لابنه خالد البعيد عنه (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2021 | 11:00
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احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاد ابنه البكر خالد ونشر لهذه المناسبة فيديو على حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام" عرض من خلاله مشاهد من حياة الابن وأرفقه بأغنيته "رح طير حمام".

 

كما وجه راغب إلى خالد رسالة مؤثرة كتب فيها: "أحب كل تلك الأوقات التي رأيتك فيها تكبر داخل الرجل الذي أصبحت عليه اليوم. أعتذر لأننا لم نتمكن من الاحتفال معك هذا العام. أتمنى أن تتغير الظروف وأن يمر كل هذا. أنت رجل مفعم بالحياة والنظرة الجيدة. وأنا فخور بك حبيبي".

 

A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)


 

وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين حيث شاهد الفيديو أكثر من 90 ألفاً في ساعات قليلة جداً.

 

بدوره نشر خالد على حسابه الخاص في التطبيق صوراً ظهر فيها وهو يحتفل بيوم ميلاده مرتدياً ملابس السباحة وواقفاً أمام قالب حلوى. وعليها علق وكتب: "لا تكبر، إنه فخ".

 

يشار إلى ان ابني راغب خالد ولؤي انتقلا للعيش في دبي، وهو ما أعلنه في وقت سابق مع الإشارة إلى أن الظروف في بلده لبنان لم تعد مناسبة لهما.

المصدر: لها
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