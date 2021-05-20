فنون ومشاهير

سمير غانم في ذمة الله

Lebanon 24
20-05-2021 | 12:12
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توفي سمير غانم أحد أساطير الشاشة المصرية عن عمر يناهز 84 عاما بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا ”كوفيد 19“.
وكان غانم نقل مؤخراً إلى مستشفى بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وقد وافته المنية هناك. وخلال أيامه الأخيرة، تعرض غانم لأزمة تنفسية أثرت على صدره ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. ومع هذا، فقد عانى الفنان الراحل من خلل في وظائف الكلى.
وإليكم نبذة عن الفنان الراحل: ولد سمير غانم في عرب الأطاولة من محافظة أسيوط، مصر يوم 15 كانون الثاني عام 1937.
تخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معاً فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة وقدموا أعمالا خلدت في الكوميديا سواء للمسرح أو السينما.
لمع نجم الفرقة بشكل كبير بعد تقديم مسرحية “طبيخ الملايكة” من إخراج الراحل حسن عبد السلام عام 1964.
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