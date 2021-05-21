هنا الزاهد تخترق قوانين الطيران

تعرّضت الفنانة هنا الزاهد لانتقادات في وسائل الإعلام المصرية من مقدّم أحد برامج "التوك شو" اليومية، الذي انتقدها بأنها اخترقت قوانين الطيران بتصويرها في قمرة قيادة إحدى الطائرات، وأنها تسير على خطى الفنان محمد رمضان في أزمته الأخيرة مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر.ولكن هنا حرصت على الردّ بعد الهجوم الكبير الذي تعرّضت له إثر نشر صور لها إلى جوار طيار داخل قمرة طائرة خاصة، ونشرت عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي على "انستغرام"، صورة لها وكتبت عليها: "للتوضيح.. الناس اللي بتقول بتتصورا إزاي في الكابينة.. الطائرة ملهاش كابينة أصلا وفيه واحد قاعد جنب الطيار التنزاني.. وفي تنزانيا مفيش حد ومش ممنوع تقعد جنب الطيار".وكانت الفنانة هنا الزاهد قد نشرت صورة لها من داخل كابينة قيادة بإحدى الطائرات الخاصة لتعيد إلى الأذهان واقعة الفنان محمد رمضان مع الطيّار الراحل أشرف أبو اليسر الذي سمح لرمضان بالتقاط الصور داخل كابينة القيادة وتم فصله من عمله بسبب هذه الواقعة.