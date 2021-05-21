فنون ومشاهير

محمد رمضان ينعى سمير غانم ويثير غضب الجمهور.. ماذا فعل هذه المرة؟ (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2021 | 05:00
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أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب الجمهور بعد مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " نعى فيه الفنان الراحل سمير غانم .

 

ونشر رمضان فيديو ظهر فيه الراحل يجيب على سؤال حو نجم الكوميديا في جيل الشباب ليقول: " نجم الكوميديا في جيل الشباب أقولك وتستغربي ، محمد رمضان فظيع لما يعمل كوميديا، إنسان جميل، شاب جميل، وقلبه أبيض لما عمل فيلمه الكوميدي أنا ككوميديان حسيت بيه" .

 

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)


 

وعلّق رمضان قائلا: " الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح واسطورة الكوميديا أستاذ سمير غانم، امتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام اتشرف به طول عمري.. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك" .

 

وأثار الفيديو غضب الجمهور حيث أتت تعليقات البعض وعبّرت عن استيائهم من طريقة رمضان في نعي سمير غانم، ومن بينها: "خبر موت سمير غانم شنو دخله برأيه عنك؟"، "حتى وانت بتعزيه، جايب فيديو تشكر في نفسك يا ربي"، "هو لازم تدخل اسمك ف كل حاجة ما كفاية صورة انت غريب"، "كل ما يموت شخص لازم تنزل شهادة بيك"، "لازم تشكر في نفسك حتى وانت بتعزي لا إله الا الله" .

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