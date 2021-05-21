ما لا تعرفونه عن سمير غانم.. تزوج مرتين قبل ارتباطه بدلال عبد العزيز: "صومالية وكوميدية" (فيديو)

كثيرون لا يعلمون أن الفنان المصري الراحل سمير غانم تزّوج مرتين قبل ارتباطه بمواطنته وزميلته دلال عبد العزيز في زواج استمر 37 عاماً حتى رحيله أمس (الخميس) عن 84 عاماً.

وتحدّث غانم عام 2020 عن زيجاته الـ 3 خلال حلول ضيف الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" على قناة dmc، قائلاً: "كانت زوجتي الأولى فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط، وبعد ذلك حدث الانفصال.. وزوجتي الثانية كانت زواجة كوميدية.. كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي، وكانت سيدة عظيمة، وكانت مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين إنه من الصعب أن نكمل هذا الزواج".

وأضاف: "الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال.. ودلال عبدالعزيز أسطورة والأمر الذي ساهم في نجاح زواجنا هو أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها".