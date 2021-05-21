فنون ومشاهير

قبل وفاته.. سمير غانم تحدث عن الموت وهذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2021 | 15:00
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استعاد رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري الراحل سمير غانم، ظهر فيه وهو يتحدث عن الموت، خلال استضافته في برنامج "الليلة دي" الذي قدّمته الإعلامية اليمنية آروى في عام 2015.

 

ورداً على سؤال حول أكثر ما يخيفه، أجاب غانم: "ما يخافه الجميع. الموت، لا أحبه، لا سيما هذه السنة الفظيعة التي رحل فيها الكثيرون من المهمّين". وأضاف: "تأثرت جداً برحيل صديقي الوحيد في الوسط الفني الفنان غسان مطر".

 

وتوفي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرّضه لوعكة صحية، حيث عانى خللاً في وظائف الكلى، ونُقل إثر ذلك الى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المهندسين، إلا أن حالته الصحية تدهورت في الأيام الماضية ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

المصدر: لها
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