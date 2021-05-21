الهيبة بين الماضي ونهاية المشوار

بدأت في بيروت التحضيرات النهائية لاستكمال سلسلة مسلسل "الهيبة" في الجزء الخامس والأخير.وفي هذا الإطار، علمت "نواعم" من مصادر خاصة أن النجم السوري عبد المنعم عمايري وصل الى بيروت الاثنين وبدأ بتجهيز نفسه لدخول المبارزة، فيما أكدت مصادر أخرى أن النصوص سُلّمت إلى كل الممثلين عن القصة التي أشرف على كتابتها هذه المرة ورشة كتّاب جديدة واشراف مباشر من شركة الصباح.وفي تفاصيل الحكاية الجديدة دخول "ايميه صياح" بدور جديد بعد لقاء صدفة يجمعها بجبل (تيم حسن) لتتجه القصة كما الأجزاء السابقة إلى قصة حب أو اعجاب بين الاثنين، فيما يدخل العمايري لتصفية حسابات قديمة جداً بينه وبين عائلة شيخ الجبل.أما في ما يتعلق بدور شقيق شيخ الجبل "صخر" (الممثل اويس مخللاتي)، ولأنه اصبح خارج الجزء الخامس، سيعمد الكتّاب إلى تبرير غيابه عن طريق سفره إلى الخارج بعد خلافات بينه وبين شقيقه، ويُقال إن وجه اقامته الجديدة هو كندا تماماً كما بدأت السلسلة بوجود الشقيق الاكبر للعائلة في كندا، الذي كان قد تزوج عليا النجمة نادين نسيب نجيم.يُذكر أخيراً أن فلاش باك سيُعتمد في هذا الجزء لأبرز المحطات التي عاشتها العائلة خلال أربعة مواسم، وسيظهر بالتالي مشاهد يتذكر فيها شيخ الجبل ماذا حل به منذ بداية الجزء الأول الى اليوم.