انهارت بالبكاء.. فنانة معروفة تكشف عن تعرضها للاغتصاب!

كشفت المغنية الأميركية ليدي غاغا أنها تعرضت لانهيار نفسي نتيجة الاعتداء الجنسي في صغرها، والذي طالها والذي أدى بها إلى الحمل، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC“.وكانت النجمة قد تعرضت للاغتصاب من منتج موسيقي عندما كانت في الـ19 من عمرها. وبعد سنوات، أصيبت غاغا بـ”كسر ذهاني كامل”، وكانت تعيش حالة تعيسة بعد الحادث الذي تعرضت له وقد استمر ذلك لفترة طويلة.وجاء كلام ليدي غاغا خلال برنامج جديد للإعلامية أوبرا وينفري وهم “The Me You Can’t See”.وخلال حديثها، انهارت غاغا بالبكاء وهي تصف الاعتداء الذي تعرضت له في أيامها الأولى في صناعة الموسيقى.ومع هذا، فقد قالت ليدي غاغا إنها لن تسمّي مطلقاً اسم الشخص الذي اغتصبها، مشيرة إلى أن الصدمة غيرتها ولن تتركها أبداً، وأضافت: “بعد سنوات من الجهد، تعلمت كل الطرق لإخراج نفسي من الصدمة، وبدأ كل شيء يتغير ببطء”.