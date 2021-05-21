22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
انهارت بالبكاء.. فنانة معروفة تكشف عن تعرضها للاغتصاب!
Lebanon 24
21-05-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت المغنية الأميركية ليدي غاغا أنها تعرضت لانهيار نفسي نتيجة الاعتداء الجنسي في صغرها، والذي طالها والذي أدى بها إلى الحمل، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC“.
وكانت النجمة قد تعرضت للاغتصاب من منتج موسيقي عندما كانت في الـ19 من عمرها. وبعد سنوات، أصيبت غاغا بـ”كسر ذهاني كامل”، وكانت تعيش حالة تعيسة بعد الحادث الذي تعرضت له وقد استمر ذلك لفترة طويلة.
وجاء كلام ليدي غاغا خلال برنامج جديد للإعلامية أوبرا وينفري وهم “The Me You Can’t See”.
وخلال حديثها، انهارت غاغا بالبكاء وهي تصف الاعتداء الذي تعرضت له في أيامها الأولى في صناعة الموسيقى.
ومع هذا، فقد قالت ليدي غاغا إنها لن تسمّي مطلقاً اسم الشخص الذي اغتصبها، مشيرة إلى أن الصدمة غيرتها ولن تتركها أبداً، وأضافت: “بعد سنوات من الجهد، تعلمت كل الطرق لإخراج نفسي من الصدمة، وبدأ كل شيء يتغير ببطء”.
تابع
الأكثر قراءة
تعميم مصرف لبنان سيخلق أزمة ليرة.. والدولار إلى 10 آلاف؟
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان سيخلق أزمة ليرة.. والدولار إلى 10 آلاف؟
00:06 | 2021-05-21
21/05/2021 12:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما جرى بين الحريري وباسيل في مجلس النواب
Lebanon 24
هذا ما جرى بين الحريري وباسيل في مجلس النواب
07:42 | 2021-05-21
21/05/2021 07:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد بدء مرحلة الحظ السعيد.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد بدء مرحلة الحظ السعيد.. هل أنت من بينها؟
02:00 | 2021-05-21
21/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالتها.. ووالدتها تتغزّل بها (صورة)
Lebanon 24
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالتها.. ووالدتها تتغزّل بها (صورة)
09:37 | 2021-05-21
21/05/2021 09:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تكشف أسباب طلاقها للمرة الأولى وهي تضحك.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تكشف أسباب طلاقها للمرة الأولى وهي تضحك.. ماذا قالت؟ (فيديو)
05:00 | 2021-05-21
21/05/2021 05:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-05-21
ديانا كرزون تواجه أفيخاي أدرعي: "بلوك"
12:27 | 2021-05-21
تفاصيل جديدة تكشف عن فيروز.. هذا ما قاله غسان الرحباني
11:00 | 2021-05-21
الهيبة بين الماضي ونهاية المشوار
10:36 | 2021-05-21
نوال الزغبي "تستفز" الجمهور بتغير ملامحها.. "بنت عشرين" (صورة)
09:37 | 2021-05-21
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالتها.. ووالدتها تتغزّل بها (صورة)
08:39 | 2021-05-21
كانت تعتبره مؤامرة وتجسسا... هذه الفنانة تلقت لقاح كورونا وهذا ما قالته
فيديو
الحرس الثوري الإيراني یعلن تصنیع الطائرة المسيرة "غزة"
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني یعلن تصنیع الطائرة المسيرة "غزة"
10:30 | 2021-05-21
22/05/2021 00:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Sharp" تعود بقوة لعالم الأجهزة الذكية بهاتف غير اعتيادي! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Sharp" تعود بقوة لعالم الأجهزة الذكية بهاتف غير اعتيادي! (فيديو)
08:00 | 2021-05-21
22/05/2021 00:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته.. سمير غانم تحدث عن الموت وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته.. سمير غانم تحدث عن الموت وهذا ما قاله (فيديو)
08:00 | 2021-05-21
22/05/2021 00:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact