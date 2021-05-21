ديانا كرزون تواجه أفيخاي أدرعي: "بلوك"

كشفت النجمة الأردنية ديانا كرازون أنّها حظرت الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، إثر متابعته لحسابها الرسمي في موقع "تويتر".



ونشرت كرازون صورتين تُظهران متابعة أدرعي لها وحظرها له، وعلّقت عليهما قائلةً: "ما بشرفني متابعتك لي... عاشت فلسطين حرّة عربية من البحر للنهر".



ودائماً ما يحاول أدرعي التواصل مع الفنانين العرب من أجل تحقيق الانتشار من خلال شعبيتهم، لكنه غالباً ما يتعرّض للصدّ الحاسم.

ما بشرفني متابعتك الي .. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر للنهر

🇯🇴♥️🇵🇸#الاردن_والملك_السند_لفلسطين #الأردن_قلب_فلسطين_النابض

#فلسطين #GazaUnderAttack #savesheikhjarrah #palestineunderattak #المقاومه_الفلسطينيه #فلسطين_عربية #فلسطين pic.twitter.com/tGhxkDqnW5