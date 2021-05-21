نوال الزغبي "تستفز" الجمهور بتغير ملامحها.. "بنت عشرين" (صورة)

المؤكد انّ النجمة نوال الزغبي في أحدث إطلالاتها لم تعد تشبه نفسها إطلاقاً. كمية عمليات التجميل واسلوب الماكياج المختلف غيرا كثيراً من ملامحها، وهو ما يعرضها الى الكثير من الانتقاد. ونشرت الزغبي عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جديدة لها، وعلقت عليها بالقول: "صباح الخير جميعاً".

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الصورة نالت اعجاب بعض الجمهور، غير أنّها تعرضت للانتقاد من قبل البعض الاخر، حيث وجد الجمهور انّ تفعله أصبح "مستفزاً"، وكتب احدهم تعليق: "أكيد ما عمرها 50، اكيد هيي بن عشرين"، وكتب اخر: "كمية التجميل مخيفة".