فنون ومشاهير

نوال الزغبي "تستفز" الجمهور بتغير ملامحها.. "بنت عشرين" (صورة)

Lebanon 24
21-05-2021 | 17:36
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المؤكد انّ النجمة نوال الزغبي في أحدث إطلالاتها  لم تعد تشبه نفسها إطلاقاً. كمية عمليات التجميل واسلوب الماكياج المختلف غيرا كثيراً من ملامحها، وهو ما يعرضها الى الكثير من الانتقاد. ونشرت الزغبي عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جديدة لها، وعلقت عليها بالقول: "صباح الخير جميعاً".

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)

 

الصورة نالت اعجاب بعض الجمهور، غير أنّها تعرضت للانتقاد من قبل البعض الاخر، حيث وجد الجمهور انّ تفعله أصبح "مستفزاً"، وكتب احدهم تعليق: "أكيد ما عمرها 50، اكيد هيي بن عشرين"، وكتب اخر: "كمية التجميل مخيفة".

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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