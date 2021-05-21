فنون ومشاهير

تفاصيل جديدة تكشف عن فيروز.. هذا ما قاله غسان الرحباني

Lebanon 24
21-05-2021 | 12:27
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كشف الفنان غسان الرحباني تفاصيل عديدة عن علاقته وعائلته مع السيدة فيروز، مشيراً إلى أن الأخيرة صاحبة شخصية رائعة، كما أنها تهتم بالآخرين وأحوالهم.

وفي مقابلة ضمن برنامج "هل تجرؤ" عبر قناة "الآن"، أشار الرحباني إلى أن اللقاءات العائلية مستمرة، وهو يجتمع مع السيدة فيروز وباقي أفراد عائلته بشكل دائم.

وتحدث الرحباني عن لحظات جمعته مع السيدة فيروز، إذ راحت الأخيرة تسأله عن كيفية تدبير أموره وعمله وشؤون عائلته.

ومع هذا، فقد كشف الرحباني عن حادثة رائعة مع الفنانة القديرة، وقال: "في العام 2003، كان لدي تقديم مسرحية في كازينو لبنان وكنت أشعر بالارتباك. وخلال توجهي إلى مكان العرض، اتصلت بي ابنة عمي ريما (إبنة السيدة فيروز)، وابلغتني أن والدتها تريد محادثتي. وحينها، قالت لي فيروز أنها معي وتشجعني. في تلك اللحظة انتابني شعورٌ رائع جداً لان شخصية مثل فيروز تدعمني بقوة".

 

المؤلف الموسيقي والملحن #غسان_الرحباني يتحدث في #هل_تجرؤ عن علاقته بالسيدة #فيروز

حلقة جديدة من #هل_تجرؤ تأتيكم كل أحد في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات على #تلفزيون_الآن. @GrgRahbani
لمشاهدة الحلقة كاملة: https://t.co/6e8q74KxnP pic.twitter.com/fObivh0Pby

 

 

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