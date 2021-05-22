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فنون ومشاهير
شقيق سمير غانم يكشف سبب وفاته: هكذا أمضى أيامه الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
22-05-2021
|
02:00
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أكد شقيق الفنان المصري الراحل، سمير غانم، أن الأخير أصيب بـ"الفطر الأسود" عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وقال في تصريحات متلفزة، إن "شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي، وأنه أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج منه، على الرغم من تعاطي كلاهما لأدوية العلاج ذاتها".
وأضاف: "سمير أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، وأن هذا من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".
وتابع: "كان سمير في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته".
وأشار إلى أن حالة شقيقه الصحية كانت صعبة في المستشفى، وكان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، الأمر الذي كان يدفعه للصلاة معه وهو جالس.
وأعلنت أسرة الفنان المصري، الخميس، وفاته بعد معاناة مع المرض.
المصدر:
روسيا اليوم
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