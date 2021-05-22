فنون ومشاهير

طوني عيسى تزوّج في تركيا والاحتفال اليوم في عمشيت.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-05-2021 | 10:30
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كشف موقع "بصراحة" أن الممثل طوني عيسى تزوج في تركيا وهو يستعد ليقيم حفل عشاء خاص اليوم السبت في مدينته "عمشيت" يجمع من حوله اصدقائه المقربين والعائلة.

واختار عيسى شقيقه ليكون إشبينه وسيقيم بعد الزواج في "عمشيت".

وكان عيسى قد كشف في وقت سابق أنه يعيش علاقة حب مع امرأة من الطائفة العلوية وأنهما مخطوبان لكنه لم يعلن عن الأمر لأنه موضوع خاص. كما لفت الى أن خطيبته من عائلة مترابطة وانه تعلّم منها جميع الأمور المميزة وهي مؤمنة بدينه كثيراً ويحترم هذا الامر بها.
المصدر: بصراحة
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