فيديو لسمير غانم ينتشر: لهذا السبب أضع الشعر المستعار (فيديو)

كشف الفنان سمير غانم لأول مرة منذ 5 أعوام سر ارتدائه باروكة الشعر، وذلك خلال حوار له مع الإعلامي عمرو الليثي.وقال غانم إن "الشعر يتيح للممثل أن يتلون بالشخصيات ويضعه في أكثر من قالب، لذلك اعتمدها منذ أيام ظهوره ضمن ثلاثي أضواء المسرح".وأضاف الراحل غانم: "أنا الباروكة ساعدتني في الفوازير جداً واستطعت التنقل بين الشخصيات بمنتهى الإقناع"، مؤكداً أن ظهوره للشعر المستعار في البداية كان مجرد تجديد في شكله وظهوره.وفي وقت سابق، صرح غانم عبر برنامج"100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب أنه يمتلك عدداً مهولاً من الشعر المستعار الباروكة، بدرجة أنه لا يعلم عددها تحديداً، وقال سمير غانم أن ثمن الشعر المستعار الرجالي يكون عادة أغلى من الشعر المستعار النسائي، وقال: "قد تصل إلى 500 أو 5000 دولار".