بعد أنباء طردها من الإمارات بسبب فلسطين...جيني إسبر تخرج عن صمتها

خرجت الممثلة السورية جيني إسبر عن صمتها بعد أنباء طردها من دولة الإمارات العربية المتحدة وإلغاء إقامتها فيها، بسبب موقفها الداعم لفلسطين، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليها.



وغرّدت إسبر، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "كل الكلام يلي عم ينكتب عن موضوع إلغاء إقامتي من دولة الإمارات بسبب موقفي تجاه شعب فلسطين الشقيق عارٍ عن الصحة".



وتابعت: "وتبقى فلسطين وشعبا إخوتنا وكلنا لازم نوقّف حدن، ودولة الإمارات الكبيرة دولة التسامح والمحبة".

وكانت جيني إسبر عبّرت عن تضامنها مع فلسطين وشعبها بقولها: "يا من سرقتوا فرحة العيد من وجوه الأطفال، يا شعب فلسطين الجبّار، القدس عربية وستبقى عربية، وكلنا فلسطينيون".