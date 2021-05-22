فنون ومشاهير

بعد أنباء طردها من الإمارات بسبب فلسطين...جيني إسبر تخرج عن صمتها

Lebanon 24
22-05-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-825753-637572849716495169.jpg
Doc-P-825753-637572849716495169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خرجت الممثلة السورية جيني إسبر عن صمتها بعد أنباء طردها من دولة الإمارات العربية المتحدة وإلغاء إقامتها فيها، بسبب موقفها الداعم لفلسطين، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليها.

وغرّدت إسبر، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "كل الكلام يلي عم ينكتب عن موضوع إلغاء إقامتي من دولة الإمارات بسبب موقفي تجاه شعب فلسطين الشقيق عارٍ عن الصحة".


وتابعت: "وتبقى فلسطين وشعبا إخوتنا وكلنا لازم نوقّف حدن، ودولة الإمارات الكبيرة دولة التسامح والمحبة".

وكانت جيني إسبر عبّرت عن تضامنها مع فلسطين وشعبها بقولها: "يا من سرقتوا فرحة العيد من وجوه الأطفال، يا شعب فلسطين الجبّار، القدس عربية وستبقى عربية، وكلنا فلسطينيون".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-05-22
14:00 | 2021-05-22
08:00 | 2021-05-22
06:34 | 2021-05-22
05:00 | 2021-05-22
03:30 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website