فنون ومشاهير

مفاجأة لجورج وسوف أثناء غنائه على الهواء بالسعودية.. هذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
22-05-2021 | 20:34
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نشر حساب "روتانا ميوزك" عبر "تويتر" مقطع فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف أثناء حفله الغنائي في السعودية والذي أقيم عبر تقنية البث المباشر على الإنترنت، بتنظيم من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.


ويبرز الفيديو كيف فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الفنان وسوف خلال غنائه على الهواء.

وفي حديثه، قال آل الشيخ أن "وسوف فنان عظيم وكبير وله معزة خاصة في قلبه"، كما ذكر أن صداقة جمعته مع "سلطان الطرب" منذ العام 1997 حينما كان يزوره في بيته أيام كان يدرس في لبنان.

ومع هذا، فقد أعرب آل الشيخ عن سعادته بحفل وسوف، واصفاً الأخير بـ"الأسطورة".

وقدم جورج وسوف، خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيه التي تعلق بها الجمهور خلال السنوات الماضية، مثل: "كلام الناس"، و"الهوى سلطان"، و"كدة كفاية"، و"حد ينسى قلبه".

اتصال مباشر من معال المستشار #تركي_آل_الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مع سلطان الطرب #جورج_وسوف اثناء حفله المباشر من تنظيم شركة روتانا لايف عبر تطبيق شاهد vip


برعاية الهيئة العامة للترفيه#مكملين_معاكم @Turki_alalshikh @wassouf @Enjoy_Saudi @GEA_SA @ShahidVOD pic.twitter.com/NZ6RGBqvVE

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